A Gerenzano è stato confermato un caso di Dengue. Ats Insubria ha attivato il protocollo sanitario e avviato le operazioni di disinfestazione per prevenire la diffusione del virus trasmesso dalla zanzara tigre. Nessun altro dettaglio su eventuali misure o persone coinvolte è stato comunicato. La situazione è sotto controllo e le autorità continuano a monitorare la zona.

Gerenzano (Varese), 22 luglio 2026 – – È stato accertato u n caso di Dengue a Gerenzano. A comunicarlo è stata Ats Insubria, che ha immediatamente attivato il protocollo sanitario previsto per prevenire la diffusione del virus trasmesso dalla zanzara tigre (Aedes). In accordo con le autorità sanitarie, il Comune ha disposto un intervento straordinario di disinfestazione, con trattamenti adulticidi e larvicidi che interesseranno sia le aree pubbliche sia le proprietà private nelle vicinanze del punto in cui è stato rilevato il caso. Le operazioni saranno effettuate nelle notti del 23, 24 e 25 luglio, dalle 2 alle 6 del mattino. Le zone interessate comprendono via Colombo, via Vespucci, via alla Stazione, via Biagi, via Torino, via XX Settembre e tutte le strade limitrofe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gerenzano, caso di Dengue: attivato il protocollo sanitario. Al via la disinfestazione

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