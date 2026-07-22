Gavi chiede a Paredes di evitare la squalifica nonostante il fallimento della finale del Mondiale

2026-07-22 16:56:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il centrocampista spagnolo Gavi non crede che Leandro Paredes dell’Argentina debba essere squalificato per le sue azioni dopo la finale della Coppa del Mondo. Ci sono state scene brutte al termine della finale di domenica scorsa a New YorkNew Jersey, che la Spagna ha vinto 1-0 ai tempi supplementari conquistando il suo secondo titolo di Coppa del Mondo. Diversi giocatori della Spagna sono stati avvicinati dalle controparti dell’Argentina, con Leandro Paredes al centro della controversia mentre ha afferrato Eric Garcia per la gola prima di spingere Gavi a terra. La FIFA è pronta ad aprire un’indagine sulla condotta di Paredes. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La maxi-rissa dopo il fischio finale, pugni a Eric Garcia e Gavi: la follia di Paredes emblema della figuraccia dell’ArgentinaDopo il fischio finale di una partita di calcio, un giocatore ha ricevuto un cartellino giallo immediatamente dopo essere entrato in campo, seguito...

Festa Spagna: Yamal e il cartello scherzoso sullo scontro tra Gavi e ParedesDurante i festeggiamenti a Madrid per la vittoria della nazionale ai Mondiali 2026, sul pullman della squadra è stato esposto un cartellone con la...

Temi più discussi: FIFA apre un’inchiesta sull’Argentina per gli incidenti dopo la finale del Mondiale con la Spagna; La FIFA apre un procedimento disciplinare contro l’Argentina dopo la finale; Leandro Paredes, la (solita) follia dopo il fischio finale: pugni e spintoni a Eric Garcia e Gavi; Sviluppi inattesi nella rissa scoppiata dopo la finale dei Mondiali del 2026.

Paredes è un idiota? reddit

Spagna, per Gavi 68 kg di pomodori al rientro al suo paese, poi vuota il sacco sulla lite con ParedesGavi accolto da eroe nel suo paese con 68 kg di pomodori. Il centrocampista spagnolo rompe il silenzio sul caso Paredes dopo la finale del Mondiale. sport.virgilio.it

'Infantino non ha risposto?', la frase di Gavi scatena Paredes in finaleLa finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si chiude con un clima incandescente. Dopo il successo della Roja, il post partita è segnato da una rissa che coinvolge diversi giocatori e porta al ... it.blastingnews.com