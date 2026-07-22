Gastronomia natura e divertimento Arriva un weekend per tutti i gusti

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel fine settimana in arrivo, nell’Appennino forlivese si terranno numerose iniziative. Sono previste manifestazioni enogastronomiche, eventi culturali, escursioni nella natura e momenti di intrattenimento con musica. L’intera zona ospiterà diverse attività distribuite tra vari paesi, offrendo un programma vario per i partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ultimo weekend di luglio, cioè quello in arrivo, si annuncia ricco di iniziative enogastronomiche, culturali, escursionistiche nel mezzo della natura e di intrattenimento, con tanto di musica, in vari paesi dell’ Appennino forlivese. Partendo da Premilcuore, la locale Pro loco ha organizzato per domenica la quinta edizione del Birratello, "una manifestazione di trekking e buona tavola per scoprire 13 chilometri di territorio nell’alta valle del Rabbi"; la parte è prevista alle ore 9 della mattinata dalla località Brinatello (info e prenotazioni: tel. 347.1387502). Spostandosi invece nell’alta valle del Montone, a Portico di Romagna la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

gastronomia natura e divertimento arriva un weekend per tutti i gusti
© Ilrestodelcarlino.it - Gastronomia, natura e divertimento. Arriva un weekend per tutti i gusti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LUndecimo Comandamento di Anton Giulio Barrili (1836–1908) | Audiolibro completo

Video LUndecimo Comandamento di Anton Giulio Barrili (1836–1908) | Audiolibro completo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un weekend tra natura, creatività e divertimento alla Fattoria delle "Maioliche"

Leggi anche: Weekend musicale a Roma: 3 eventi irresistibili per tutti i gusti

Temi più discussi: Gastronomia, natura e divertimento. Arriva un weekend per tutti i gusti; Ad Acqualagna la 41ª Fiera Regionale del Tartufo Nero Estivo tra gusto, natura e spettacolo; A Roddino torna la Fiera del Tartufo Nero: domenica 19 luglio una giornata tra sapori, natura e divertimento; Arriva il weekend del Lake Sound Festival: tre giorni tra musica e sport ai laghi Curiel.

Autunno in Istria per scoprire natura e gastronomiaMare, natura, sapori tradizionali, colori opachi, profumi intensi e silenzi. Dimenticate le folle estive dei turisti balneari, l'Istria in autunno è una scoperta che affascina e... prende per la gola. ilsole24ore.com

Portofino, tra natura e gastronomiaPortofino, perla della riviera ligure di Levante, è da sempre una delle mete classiche per un soggiorno all insegna del relax, del divertimento e della buona cucina, in una cornice pittoresca a di ... tgcom24.mediaset.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web