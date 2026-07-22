gastronomia natura e divertimento arriva un weekend per tutti i gusti

Nel fine settimana in arrivo, nell’Appennino forlivese si terranno numerose iniziative. Sono previste manifestazioni enogastronomiche, eventi culturali, escursioni nella natura e momenti di intrattenimento con musica. L’intera zona ospiterà diverse attività distribuite tra vari paesi, offrendo un programma vario per i partecipanti.

L’ultimo weekend di luglio, cioè quello in arrivo, si annuncia ricco di iniziative enogastronomiche, culturali, escursionistiche nel mezzo della natura e di intrattenimento, con tanto di musica, in vari paesi dell’ Appennino forlivese. Partendo da Premilcuore, la locale Pro loco ha organizzato per domenica la quinta edizione del Birratello, "una manifestazione di trekking e buona tavola per scoprire 13 chilometri di territorio nell’alta valle del Rabbi"; la parte è prevista alle ore 9 della mattinata dalla località Brinatello (info e prenotazioni: tel. 347.1387502). Spostandosi invece nell’alta valle del Montone, a Portico di Romagna la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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