Garnacho si trasferisce all’Aston Villa, lasciando il Chelsea. L’operazione si è conclusa con il pagamento di una cifra non specificata. L’attaccante, che non giocherà più in Serie A, passa al club inglese per rinforzare il reparto offensivo. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli finanziari o sulla durata del contratto. La trattativa è stata definita senza comunicazioni ufficiali aggiuntive.

Garnacho diventerà un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Tutti i dettagli dell’operazione per l’attaccante, che lascia il Chelsea. L’ Aston Villa piazza un colpo di grandissimo spessore per rinforzare il proprio reparto offensivo e accendere l’entusiasmo dei propri tifosi. La società di Birmingham ha infatti raggiunto una totale intesa per assicurarsi le prestazioni di Alejandro Garnacho, in uscita dal Chelsea. Le trattative tra i due club della Premier League si sono concluse positivamente dopo una fitta serie di contatti che ha portato alla fumata bianca definitiva secondo Fabrizio Romano. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Dettagli dell’operazione: prestito con obbligo di riscatto condizionato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Garnacho all’Aston Villa, è fatta! Cifre e dettagli dell’operazione, niente Serie A (ancora una volta) per l’attaccante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Antonio Silva, niente Serie A (ancora una volta): è fatta per il suo passaggio al Bournemouth. Tutti i dettagliIl difensore brasiliano ha raggiunto un accordo con il Bournemouth e si trasferirà in Premier League.

Leggi anche: Il Parma ha il suo nuovo portiere: è fatta per Giovanni Daffara dalla Juventus, le cifre e i dettagli dell’operazione

Temi più discussi: Garnacho sceglie la Roma: no all’Aston Villa, i giallorossi continuano a trattare; Summerville vicino all'Arabia e Garnacho verso l'Aston Villa: la Roma vede sfumare i suoi obiettivi di mercato; Roma, Garnacho si allontana, è a un passo dall'Aston Villa; Garnacho diretto all’Aston Villa: lo ha convinto Emery.

È fatta per il passaggio di #Garnacho all’ #AstonVilla: prestito che diventerà obbligo a determinate condizioni Non sono ancora note le cifre dell’affare, ma nonostante l’interesse di club come la Roma, l’esterno argentino ha finalmente trovato la sua prossim x.com

L'Aston Villa è il club di calcio più da ultima chance saloon? reddit

Garnacho, niente Roma: resta in Inghilterra e va all’Aston VillaLa Roma deve definitivamente cancellare il nome di Alejandro Garnacho dalla lista dei possibili rinforzi offensivi. L’esterno argentino, seguito con interesse dal club giallorosso, ha infatti scelto d ... siamolaroma.it

Aston Villa, c'è l'accordo definitivo col Chelsea per Garnacho: la formula dell'operazione, cosa cambia per la RomaL'attaccante argentino conclude la sua avventura ai Blues dopo appena una stagione ... msn.com