Il Galaxy Z Fold8 è uno smartphone con un design innovativo e mai visto prima, caratterizzato da una piega centrale che permette di aprirlo come un libro. Rispetto ai modelli precedenti, presenta miglioramenti nella cerniera e nello schermo, offrendo un’esperienza di utilizzo più fluida e compatta. La sua forma consente di passare da un dispositivo compatto a uno schermo più ampio, mantenendo funzionalità avanzate. Il prodotto è stato presentato come un esempio di tecnologia e design all’avanguardia.

È un esercizio che ben pochi oggetti nella storia del design sono riusciti a fare come la Chaise Longue LC4 disegnata nel 1928 da Le Corbusier, la macchina da scrivere Olivetti Valentine di Ettore Sottsass e Perry King (1969), il Nokia 8110 (1996), il «banana phone» reso immortale da Matrix, o con l'iMac G3 di Jony Ive (1998), il computer traslucido che ha risollevato Apple reinventando l'estetica dell'elettronica di consumo. È successo, più recentemente, con il BlackBerry 6210 (2003), la tastiera fisica che ha definito per un decennio l'idea stessa di smartphone professionale. In tutti questi casi, il design non ha semplicemente vestito la funzione: l'ha superata, diventando sinonimo dell'intera categoria di appartenenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Galaxy Z Fold8, lo smartphone dalla forma mai vista

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Samsung Galaxy Z Fold 8 - OMG... Samsung Really Did This!

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