A 25 anni dal G8 di Genova, Peter Gomez afferma che oggi la finanza decide, mentre la democrazia conta meno. La presentazione del numero di Millennium si è svolta a Roma, dove Gomez ha sottolineato come la globalizzazione abbia spostato il potere dalla politica alla finanza. Secondo lui, i super ricchi possiedono anche i social media, influenzando così l’opinione pubblica e le decisioni politiche.

“Venticinque anni fa decideva la politica, con la globalizzazione cambia tutto. Incomincia a decidere la finanza. I super ricchi sono tutti proprietari dei social media. Donald Trump ha rotto con Elon Musk, ma non ha tagliato i ponti con lui, perché non può permetterselo. È cambiato tutto, la democrazia conta molto meno”. A sottolinearlo è Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it e di Millennium e condirettore del Fatto Quotidiano, nel corso della presentazione, moderata da Amedeo Ciaccheri (presidente dell’VIII municipio di Roma) alla Villetta Social Lab a Garbatella, del numero del mensile Millennium che ricostruisce le violenza di Genova e gli effetti della globalizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - G8 di Genova 25 anni dopo, Peter Gomez: “Oggi decide la finanza, la democrazia conta molto meno”. A Roma la presentazione del numero di Millennium

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Il G8 di Genova e il mondo capovolto 25 anni dopo: intervista a Peter Gomez

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