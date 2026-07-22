Futuro Lukaku il Napoli ha deciso | coinvolto anche Pastorello

Il Napoli ha deciso di mettere Lukaku sul mercato e di valutare offerte concrete per il suo trasferimento. La società ha coinvolto anche l’agente Pastorello nella trattativa. La cessione del belga sembra avvicinarsi, con l’obiettivo di definire la situazione prima della sessione estiva. Non sono stati comunicati dettagli sulle cifre o sulle tempistiche. La decisione è stata presa nel contesto delle strategie di mercato del club.

Romelu Lukaku è sul mercato del Napoli. Le parti avrebbero deciso di valutare offerte concrete per il belga, con la possibilità di cessione che guadagna terreno in vista della sessione estiva. La decisione non è dettata da una richiesta del giocatore di andare via. Fino a ieri nessuna offerta ufficiale era pervenuta al club azzurro. Tuttavia, la situazione cambia radicalmente se consideriamo il costo dell’ingaggio: undici milioni lordi annui, cifra spropositata per una riserva nella storia del Napoli. Lo stipendio rappresenta il nodo cruciale. Lukaku percepisce uno dei compensi più alti della rosa, eppure con Allegri il suo ruolo sarà secondario. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Secondo #IlMattino, il futuro di #Lukaku resta al #Napoli. Il belga è in vacanza, ed è recuperato sul piano fisico. Inoltre, nessuna offerta ufficiali per lui è atteso a Castel Volturno in ritiro con #Allegri, dove si giocherà una maglia da titolare con #Hojlund. #Forza x.com

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