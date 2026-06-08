Lukaku potrebbe rimanere al Napoli grazie alla volontà dell’allenatore. Il nuovo tecnico del club ha stabilito un piano e intende incontrare il calciatore prima di approvare eventuali partenze. La decisione finale sulla permanenza dipenderà dall’incontro tra allenatore e giocatore. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sulla cessione o mantenimento dell’attaccante. La situazione resta da definire nei prossimi giorni.

Lukaku può restare al Napoli grazie alla stima di Massimiliano Allegri. Il prossimo allenatore del Napoli vorrà parlare con il calciatore prima di autorizzare il suo addio. Lukaku può restare: il piano di Allegri. L’addio di Lukaku al Napoli non è ancora scritto. Lo riporta Gianluca Di Marzio nel corso di “Calciomercato- L’originale”, secondo cui Massimiliano Allegri avrebbe già un piano ben preciso riguardo al suo futuro: “Per Lukaku bisogna tenere conto di due binari: in primis, quello economico-finanziario, che prevede di abbassare il tetto ingaggi e trovare una soluzione in uscita per lui. Però ricordiamo anche il feeling che ha sempre avuto Allegri con Lukaku: è rimasto colpito da queste amichevoli e dalla sua condizione fisica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Futuro Lukaku, Allegri ha deciso: fissato un piano per il Napoli

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