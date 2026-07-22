Due custodi dell’ospedale Israelitico di Roma sono indagati per aver sottratto 80 fiale di Fentanyl dalla farmacia della struttura. L’indagine riguarda il furto di queste sostanze, che sono state poi fatte sparire dal deposito dell’ospedale. Le autorità stanno verificando i dettagli del caso e l’identità delle persone coinvolte. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le modalità del furto e il possibile utilizzo delle fiale sottratte.

Due custodi dell’ospedale Israelitico di Roma sarebbero indagati nell’inchiesta sul furto di 80 fiale di Fentanyl sparite dalla farmacia della struttura sanitaria. La Procura di Roma avrebbe ristretto il campo delle verifiche e starebbe cercando di ricostruire non solo chi abbia materialmente sottratto il farmaco, ma anche quale fosse la destinazione del potente oppioide. Furto di Fentanyl ospedale Israelitico Roma, gli indagati La pista della medicina clandestina Le falle nella custodia delle fiale Quando sarebbe avvenuto il furto Furto di Fentanyl ospedale Israelitico Roma, gli indagati Secondo quanto riportato da Euronews, il quantitativo sottratto sarebbe idoneo a confezionare fino a circa 20mila dosi potenzialmente destinate al consumo illecito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Furto di Fentanyl dall'ospedale Israelitico di Roma, due indagati per le fiale rubate: chi sono

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Rubate 80 fiale di fentanyl dallOspedale Israelitico. Riunione a Palazzo Chigi

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