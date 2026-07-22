Furbetti dei contributi sotto la lente Csdl | È troppo facile farla franca
A San Marino, l’evasione contributiva resta un problema serio per le casse pubbliche. La Confederazione sammarinese del lavoro ha commentato che è troppo facile evadere le tasse e i contributi, sottolineando la mancanza di controlli efficaci. La situazione evidenzia come le modalità di evasione continuino a rappresentare una sfida per la regolarità delle entrate pubbliche. La questione viene sollevata in un momento in cui si cerca di rafforzare le misure di contrasto all’evasione fiscale.
A San Marino l’evasione contributiva continua a rappresentare una ferita aperta per le casse pubbliche. La Confederazione sammarinese del lavoro è tornata a sollevare il tema dei contributi non versati all’Istituto per la sicurezza sociale con una giornata di approfondimento, sottolineando la gravità di "un fenomeno odioso che non accenna a diminuire". Dall’analisi dei bilanci Iss emerge che i crediti di dubbia esigibilità si attestano su una media di circa un milione di euro all’anno negli ultimi dieci anni. A questi si sommano gli importi dei fallimenti archiviati, per i quali non è più recuperabile nulla. Per tutelare i dipendenti, dal... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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