Furbetti dei contributi sotto la lente Csdl | È troppo facile farla franca

Notizia in breve

A San Marino, l’evasione contributiva resta un problema serio per le casse pubbliche. La Confederazione sammarinese del lavoro ha commentato che è troppo facile evadere le tasse e i contributi, sottolineando la mancanza di controlli efficaci. La situazione evidenzia come le modalità di evasione continuino a rappresentare una sfida per la regolarità delle entrate pubbliche. La questione viene sollevata in un momento in cui si cerca di rafforzare le misure di contrasto all’evasione fiscale.