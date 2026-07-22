Fugatti | Festival possibile grazie all’organizzazione di Trento e Gazzetta

Notizia in breve

Il presidente della Provincia di Trento ha ringraziato l’organizzazione di Trento e Gazzetta per aver reso possibile il Festival dello Sport 2026. La presentazione dell’evento si è svolta in occasione dell’annuncio ufficiale. Fugatti ha sottolineato che senza l’impegno delle due realtà, la realizzazione del festival non sarebbe stata possibile. La manifestazione si terrà nel 2026 e coinvolgerà diverse iniziative sportive e culturali.