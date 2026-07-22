Fugatti | Festival possibile grazie all’organizzazione di Trento e Gazzetta
Il presidente della Provincia di Trento ha ringraziato l’organizzazione di Trento e Gazzetta per aver reso possibile il Festival dello Sport 2026. La presentazione dell’evento si è svolta in occasione dell’annuncio ufficiale. Fugatti ha sottolineato che senza l’impegno delle due realtà, la realizzazione del festival non sarebbe stata possibile. La manifestazione si terrà nel 2026 e coinvolgerà diverse iniziative sportive e culturali.
Le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, a margine della presentazione del Festival dello Sport di Trento 2026. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Trento.
Notizie e thread social correlati
Cpr, l'annuncio di Fugatti: "L'apertura a Trento a inizio 2027"Nell’aula del consiglio provinciale di ieri, martedì 5 maggio, sono state comunicate alcune informazioni riguardanti l’apertura del centro di...
Trento, la maggioranza di Fugatti resta in piedi per un solo votoA Trento, la maggioranza di Fugatti ha resistito con un solo voto di margine durante una recente votazione.