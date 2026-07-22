Frosinone-Juventus | il debutto in Serie A che fa sognare

Il Frosinone ha programmato un’amichevole tra la squadra A e la squadra B per mercoledì 22 luglio, in preparazione al debutto in Serie A. La partita rappresenta un’occasione per la squadra di affinare la condizione prima della prima giornata di campionato. La squadra si sta concentrando sulla preparazione fisica e tattica in vista della stagione ufficiale. La data dell’amichevole è stata comunicata come parte delle attività di preparazione estiva.

L’angolo della partita. Il Frosinone si prepara a dare il via alla sua nuova avventura in Serie A con una singolare amichevole tra la squadra A e la squadra B, fissata per mercoledì 22 luglio. Questa prima uscita rappresenta un momento cruciale per i ciociari, dopo il secondo posto ottenuto nella stagione precedente in Serie B, che ha garantito il ritorno nella massima serie. Il ritiro si svolge nella suggestiva località del Terminillo, un contesto che sicuramente favorisce la preparazione in vista dell’emozionante esordio in campionato, previsto per domenica 23 agosto contro la Juventus. Lo stadio Stirpe, uno dei pochi avveniristici impianti di proprietà in Italia, promette di essere stracolmo, segno di una grande attesa da parte dei tifosi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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