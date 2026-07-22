Remo Freuler, svincolato dal 30 giugno, sta valutando le offerte ricevute. Oltre a una possibile riacquisizione da parte di un club italiano, si sta sviluppando un interesse da parte di una squadra saudita che ha avviato trattative per il centrocampista svizzero. La trattativa con questa società è ancora in corso, e non sono stati comunicati dettagli sui termini dell’eventuale accordo. La decisione finale dipenderà dall’esito delle negoziazioni.

Remo Freuler, svincolato dal 30 giugno, aspetta di capire quale sarà il suo futuro: oltre al ritorno al Bologna, si potrebbe concretizzare l'opzione NEOM, squadra saudita che ha avviato le trattative per firmare il centrocampista svizzero. Nel frattempo, anche l'amministratore delegato del Bologna Fenucci ha parlato del futuro di Freuler: "Il giocatore qui ha fatto un percorso importante ed è stimato da tutta la piazza. In termini di contratti vedremo se ci sarà spazio, altrimenti le strade dovranno dividersi. Percentuali? Non altissime". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Freuler potrebbe lasciare la Serie A: trattativa viva col NEOM

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