Fregene assemblea spontanea dei cittadini | La politica del territorio deve cambiare

Venerdì 24 luglio si terrà un’assemblea spontanea a Fregene, aperta ai cittadini, per affrontare i problemi locali e discutere proposte sul futuro del territorio. L’iniziativa si svolgerà in un’area privata e mira a coinvolgere direttamente i residenti nelle discussioni sulla gestione e lo sviluppo della zona. L’assemblea nasce dall’esigenza di un confronto diretto tra cittadini e rappresentanti locali, senza la presenza di figure istituzionali.

Fregene, 22 luglio 2026 – Un’assemblea spontanea per discutere dei problemi di Fregene e avanzare proposte concrete sul futuro del territorio. L’iniziativa si svolgerà venerdì 24 luglio 2026 in un’area privata e sarà aperta alla partecipazione dei cittadini. A promuoverla è un gruppo ristretto di iscritti all’associazione Autonomia da Fiumicino, che precisa tuttavia di agire “a titolo rigorosamente personale”. Le informazioni sul luogo e sulle modalità di partecipazione saranno riportate nella locandina dell’evento. Assemblea spontanea a Fregene il 24 luglio. Alla base dell’iniziativa c’è la convinzione che la politica locale debba affrontare un cambiamento profondo nei metodi e nel rapporto con la popolazione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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