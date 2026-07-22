Il regista americano Trent Frazier è ufficialmente un giocatore della Virtus. Il club ha annunciato la firma di un contratto annuale con il giocatore, che si unirà al reparto esterni sotto la guida di coach Mumbrù. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del team. Frazier si aggiunge così alla rosa della squadra, pronta a competere per la prossima stagione.

Bologna, 22 luglio 2026 – La fumata bianca è arrivata, adesso c'è anche l'ufficialità. Trent Frazier è un nuovo giocatore della Virtus. Il club bianconero ha annunciato l'ingaggio del playmaker statunitense, che ha firmato u n contratto annuale e andrà a far parte del reparto esterni a disposizione di coach Alex Mumbrù. Si chiude così una trattativa condotta con pazienza e determinazione dalla dirigenza virtussina. Dopo alcuni giorni di intenso corteggiamento, il direttore generale Paolo Ronci è riuscito a inserirsi al momento giusto, costruendo le basi dell'operazione, mentre le telefonate di Alex Mumbrù hanno fatto il resto. Il ruolo decisivo del tecnico spagnolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Frazier dice sì alla Virtus: il regista americano è ufficialmente bianconero

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