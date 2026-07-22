Il generale Carlo Catalano ha annunciato che le forze armate stanno rafforzando la collaborazione con le strutture sanitarie civili. La novità riguarda una maggiore sinergia tra i servizi militari e quelli del settore pubblico, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle emergenze e dei servizi sanitari. Questa decisione si inserisce in un quadro di riorganizzazione della sanità militare, che mira a integrare le risorse tra i due settori.

«Il Giubileo dello scorso anno, insieme con i funerali di Papa Francesco e quindi con l'intronizzazione del suo successore Leone XIV e la Giornata mondiale della Gioventù a Tor Vergata hanno consentito alla sanità militare di fare un salto in avanti nella completa integrazione con il comparto civile per lavorare in sinergia per raggiungere l'obiettivo finale che è quello di affrontare il bisogno di assistenza sanitaria ai cittadini. Fino a quel momento la sanità militare aveva agito come supporto del pubblico in condizioni di urgenza e di emergenza - soprattutto nelle grandi calamità che hanno colpito il nostro Paese e nelle... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Forze armate, la svolta della Sanità militare. Il generale Carlo Catalano: «Ora massima sinergia con le strutture civili»

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