Forze armate la svolta della Sanità militare Il generale Carlo Catalano | Ora massima sinergia con le strutture civili
Il generale Carlo Catalano ha annunciato che le forze armate stanno rafforzando la collaborazione con le strutture sanitarie civili. La novità riguarda una maggiore sinergia tra i servizi militari e quelli del settore pubblico, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle emergenze e dei servizi sanitari. Questa decisione si inserisce in un quadro di riorganizzazione della sanità militare, che mira a integrare le risorse tra i due settori.
«Il Giubileo dello scorso anno, insieme con i funerali di Papa Francesco e quindi con l'intronizzazione del suo successore Leone XIV e la Giornata mondiale della Gioventù a Tor Vergata hanno consentito alla sanità militare di fare un salto in avanti nella completa integrazione con il comparto civile per lavorare in sinergia per raggiungere l'obiettivo finale che è quello di affrontare il bisogno di assistenza sanitaria ai cittadini. Fino a quel momento la sanità militare aveva agito come supporto del pubblico in condizioni di urgenza e di emergenza - soprattutto nelle grandi calamità che hanno colpito il nostro Paese e nelle... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
The Partnership Saving Lives on Two Fronts
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