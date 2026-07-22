Forza Italia terremoto in Campania | Aliberti si dimette e lancia una frecciatina al partito

Pasquale Aliberti si è dimesso dalla carica di presidente provinciale di Forza Italia a Salerno, segnando una rottura definitiva con il partito in Campania. La decisione segue un periodo di malumore che si è trasformato in una vera frattura politica. Aliberti ha anche lanciato una frecciatina al partito, senza specificare i motivi della rottura. La comunicazione è arrivata pochi giorni dopo le tensioni interne nel partito locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non era più un semplice malumore. Ora è una rottura politica vera e propria. Pasquale Aliberti si è dimesso dalla carica di presidente provinciale di Forza Italia a Salerno, ufficializzando lo strappo con il partito guidato in Campania da Fulvio Martusciello. Una decisione che arriva a pochi mesi dalla sua elezione all’unanimità durante il congresso provinciale e che chiude, almeno per ora, una lunga fase di tensioni interne. A spiegare le ragioni della scelta è stato lo stesso sindaco di Scafati e capogruppo di Forza Italia, Lega e Noi Moderati in Provincia di Salerno. “Faccio un passo indietro, senza polemiche.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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