Dal 23 al 26 luglio si svolge il FOMO Festival al Parco Ardito Desio, con quattro giorni dedicati a musica, arte performativa e cultura urbana. L’evento coinvolge artisti, performer e giovani partecipanti, offrendo un programma ricco di performance e attività legate alle nuove scene. La manifestazione si svolge in un’area all’aperto, attirando pubblico e artisti da diverse regioni. Non sono stati comunicati dettagli sui nomi degli artisti o sul programma specifico.

Dal 23 al 26 luglio FOMO torna al Parco Ardito Desio con quattro giornate dedicate a musica, arti performative, cultura urbana e partecipazione giovanile. Arrivato alla sua quarta edizione, il festival di Officine Giovani conferma la sua natura: uno spazio aperto alla creatività, all’espressione e alla condivisione, dove la produzione culturale giovanile trova palco, pubblico e comunità. FOMO nasce all’interno di Officine Giovani, l’hub giovanile promosso da Comune di Udine, Circolo Arci Cas*Aupa APS e Get Up APS, con l’obiettivo di valorizzare le pratiche artistiche e culturali under 35 presenti in Friuli Venezia Giulia. Gli artisti in programma nelle giornate del 25 e 26 luglio sono stati selezionati attraverso una call pubblica che ha raccolto 56 candidature da tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - FOMO Festival 23-26 luglio 2026. Performance, musica, cultura urbana e nuove scene

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