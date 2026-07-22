Foenna aperto il ponte Viabilità garantita

Notizia in breve

È stato aperto questa mattina il ponte Bailey provvisorio sulla SP 327 di Foiano sul Foenna, tra Torrita di Siena e Bettolle. I lavori al ponte sono proseguiti senza interruzioni e la viabilità è ora garantita. La struttura temporanea permette il passaggio dei veicoli mentre si proseguono le operazioni di manutenzione e consolidamento del ponte originale. La circolazione si svolge regolarmente su entrambe le corsie, senza particolari disagi.