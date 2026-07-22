Foenna aperto il ponte Viabilità garantita
È stato aperto questa mattina il ponte Bailey provvisorio sulla SP 327 di Foiano sul Foenna, tra Torrita di Siena e Bettolle. I lavori al ponte sono proseguiti senza interruzioni e la viabilità è ora garantita. La struttura temporanea permette il passaggio dei veicoli mentre si proseguono le operazioni di manutenzione e consolidamento del ponte originale. La circolazione si svolge regolarmente su entrambe le corsie, senza particolari disagi.
Lavori al ponte della SP 327 di Foiano sul Foenna, tra Torrita di Siena e Bettolle, arriva una novità importante: questa mattina il varo del ponte Bailey provvisorio. I prossimi step del cantiere prevedono il completamento della viabilità parallela temporanea con la struttura metallica mobile che verrà collegata alle strade sterrate adiacenti e poi la chiusura al traffico del ponte esistente con il via alle opere principali di demolizione, rinforzo e ricostruzione dell’impalcato storico. Il transito sarà quindi garantito dall’apertura del ponte Bailey che assicurerà la connessione viaria continua tra Torrita di Siena e Bettolle per tutta la durata dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Lavori ponte della SP 327 di Foiano sul Foenna: mercoledì 22 luglio il varo del ponte Bailey provvisorio | Radio Siena Tv facebook
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