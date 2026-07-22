Foenna aperto il ponte Viabilità garantita

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato aperto questa mattina il ponte Bailey provvisorio sulla SP 327 di Foiano sul Foenna, tra Torrita di Siena e Bettolle. I lavori al ponte sono proseguiti senza interruzioni e la viabilità è ora garantita. La struttura temporanea permette il passaggio dei veicoli mentre si proseguono le operazioni di manutenzione e consolidamento del ponte originale. La circolazione si svolge regolarmente su entrambe le corsie, senza particolari disagi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lavori al ponte della SP 327 di Foiano sul Foenna, tra Torrita di Siena e Bettolle, arriva una novità importante: questa mattina il varo del ponte Bailey provvisorio. I prossimi step del cantiere prevedono il completamento della viabilità parallela temporanea con la struttura metallica mobile che verrà collegata alle strade sterrate adiacenti e poi la chiusura al traffico del ponte esistente con il via alle opere principali di demolizione, rinforzo e ricostruzione dell’impalcato storico. Il transito sarà quindi garantito dall’apertura del ponte Bailey che assicurerà la connessione viaria continua tra Torrita di Siena e Bettolle per tutta la durata dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

foenna aperto il ponte viabilit224 garantita
© Lanazione.it - Foenna, aperto il ponte. Viabilità garantita
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ponte Nina diventa un ambulatorio a cielo apertoPonte Nina è stato trasformato in un ambulatorio all'aperto grazie all'iniziativa “Ci abbronziamo in sicurezza”.

Lecco, Ponte Vecchio aperto 24 ore: il sindaco Boscagli firma il primo atto del mandatoIl ponte Vecchio di Lecco è stato aperto al pubblico 24 ore su 24, in seguito alla firma del primo atto ufficiale da parte del nuovo sindaco,...

Temi più discussi: Foenna, aperto il ponte. Viabilità garantita; Ponte Bailey sul Foenna: varo della struttura provvisoria sulla SP 327; Lavori ponte della SP 327 di Foiano sul Foenna: mercoledì 22 luglio il varo del ponte Bailey provvisorio; Ponte sul Foenna, doman il varo del Bailey provvisorio.

foenna aperto il ponteFoenna, aperto il ponte. Viabilità garantitaLavori al ponte della SP 327 di Foiano sul Foenna, tra Torrita di Siena e Bettolle, arriva una novità importante: questa mattina il varo del ponte Bailey provvisorio. I prossimi step del cantiere prev ... lanazione.it

foenna aperto il ponteLavori ponte della SP 327 di Foiano sul Foenna: mercoledì 22 luglio il varo del ponte Bailey provvisorioProseguono le operazioni per l’adeguamento e il consolidamento del ponte sul torrente Foenna, situato al km 25+380 della SP 327 di Foiano, in località Ponte Nero tra i Comuni Torrita di Siena e di S ... radiosienatv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web