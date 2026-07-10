Ponte Nina è stato trasformato in un ambulatorio all'aperto grazie all'iniziativa “Ci abbronziamo in sicurezza”. L'evento, dedicato alla prevenzione delle malattie della pelle, ha registrato il tutto esaurito prima dell'inizio delle visite. L'attenzione dei cittadini verso la diagnosi precoce e la tutela della salute cutanea si è dimostrata elevata, portando a un grande interesse per questa campagna di prevenzione.

La prevenzione è scesa in spiaggia, trasformando Ponte Nina in un ambulatorio a cielo aperto. E’ successo con l’iniziativa ‘ Ci abbronziamo in sicurezza ’, che ha registrato il tutto esaurito ancora prima dell’avvio delle visite, confermando la crescente attenzione dei cittadini verso la diagnosi precoce e la tutela della salute della pelle. L’evento ha rappresentato anche un esempio di impegno etico e professionale da parte dei medici che hanno messo gratuitamente a disposizione tempo e competenze per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli dermatologici e di una corretta esposizione al sole. Promotori dell’iniziativa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte Nina diventa un ambulatorio a cielo aperto

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