Il giocatore inglese ha firmato un rinnovo di contratto con il Manchester City fino al 2030. L’accordo estende di tre anni il precedente contratto e conferma la volontà del club di continuare a puntare su di lui. La società ha comunicato ufficialmente la firma dell’accordo. Foden, nato nel Regno Unito, rimarrà in squadra almeno fino alla fine del decennio. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale del club.

Il talento inglese Foden prolunga il suo legame con i Citizens: accordo esteso di tre anni rispetto al precedente contratto. Il Manchester City ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Phil Foden fino al 2030, confermando la volontà di costruire il proprio futuro attorno a uno dei simboli del club. Il precedente accordo del fantasista inglese sarebbe scaduto nel 2027, ma la società ha deciso di prolungare ulteriormente il rapporto. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Il classe 2000, cresciuto interamente nel settore giovanile dei Citizens, indossa questa maglia fin da bambino. Dopo aver completato tutta la trafila nelle academy, ha debuttato in prima squadra nel 2017, diventando stagione dopo stagione uno dei protagonisti del progetto tecnico del club inglese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Foden dice sì al Manchester City: ufficiale il rinnovo fino al 2030

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