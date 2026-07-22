Un poliziotto libero dal servizio ha salvato un uomo di 75 anni da un incendio in casa. L’ispettore, in servizio presso la sezione investigativa del servizio centrale operativo di Firenze, si trovava in viaggio verso il lavoro quando ha notato le fiamme. Ha chiamato i soccorsi e, entrando nell’abitazione, ha aiutato l’anziano ad uscire. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e accertato che l’incendio fosse partito da un corto circuito.

L'ispettore della polizia di Stato, in servizio presso la sezione investigativa del servizio centrale operativo di Firenze, si stava recando in ufficio quando, percorrendo via Boccherini, ha notato la dipendente di una farmacia della zona parlare in modo concitato con un anziano affacciato ad una finestra del secondo piano di un palazzo e da un'altra uscire del fumo. L'anziano è apparso particolarmente confuso, quasi assente L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Firenze: poliziotto libero dal servizio salva 75enne dall’incendio della sua casa

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