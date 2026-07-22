Firenze concerto da Bach a Debussy per il festival InCanto d’Estate
Domani sera alle 21, all’oratorio di Santa Maria a Novoli, si terrà un concerto del trio con due flautisti e un pianista. La serata fa parte del Festival InCanto d’Estate e propone un repertorio che spazia da Bach a Debussy. L’evento si svolge in un ambiente storico di Firenze, con ingresso libero. La performance vedrà i tre musicisti esibirsi con strumenti acustici in un concerto di musica classica.
Firenze, 22 luglio 2026 - Nuovo appuntamento per il Festival InCanto d’Estate che domani, giovedì 23 luglio, alle ore 21, all’oratorio della Chiesa di Santa Maria a Novoli (Via Lippi e Macia 10), propone il concerto del trio formato da Roberto Cilona e Marco Cilona al flauto e Marco Grisanti al pianoforte. La manifestazione è parte dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze. Il programma è un excursus attraverso i secoli con musiche di Bach, Hindemith, Debussy e Doppler. La settimana successiva sono in programma gli ultimi due concerti del Festival prima della pausa di agosto. Il 28 luglio presso Villa Pozzolini (Bibiloteca Buonarroti,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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