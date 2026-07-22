Firenze concerto da Bach a Debussy per il festival InCanto d’Estate

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani sera alle 21, all’oratorio di Santa Maria a Novoli, si terrà un concerto del trio con due flautisti e un pianista. La serata fa parte del Festival InCanto d’Estate e propone un repertorio che spazia da Bach a Debussy. L’evento si svolge in un ambiente storico di Firenze, con ingresso libero. La performance vedrà i tre musicisti esibirsi con strumenti acustici in un concerto di musica classica.

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