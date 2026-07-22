Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Il valzer degli esterni Alajbegovic al giusto prezzo

La Fiorentina punta a chiudere l’acquisto di un esterno offensivo prima di terminare la tournée inglese. La società ha identificato Alajbegovic come possibile acquisto e sta trattando il prezzo. La decisione arriva in un contesto di mercato caratterizzato da un’attenta valutazione delle offerte e delle esigenze della rosa. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di conclusione dell’affare. La squadra prosegue con le amichevoli in preparazione alla nuova stagione.

Firenze, 22 luglio 2026 - La priorità della Fiorentina resta piuttosto chiara: consegnare a Fabio Grosso almeno un esterno offensivo prima che la squadra completi la tournée inglese. Fabio Paratici continua a lavorare senza sosta, ma il mercato, almeno per il momento, non sta offrendo soluzioni semplici. I profili ritenuti ideali dalla dirigenza viola hanno infatti valutazioni molto elevate e la sensazione è che servirà ancora diversi giorno di trattative per trovare il giusto equilibrio. Il nome che nelle ultime ore ha preso maggiore consistenza è quello di Kerim Alajbegovic, talento bosniaco classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. Esterno sinistro di grande prospettiva, reduce da una stagione da 13 reti con la maglia del Salisburgo, è considerato uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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