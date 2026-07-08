fiorentina il colpo di mezzanotte caccia aperta agli esterni ma occhio alle cessioni

A 24 ore dalla trattativa, l'acquisto di Luca Koleosho da parte della Fiorentina non è ancora stato definito. La società sta ancora lavorando per portare l'esterno in rosa, ma resta incertezza sulla conclusione dell'operazione. La squadra continua a valutare anche altre opzioni, mentre resta aperta la possibilità di cedere alcuni giocatori in uscita. La trattativa è ancora in fase di sviluppo, senza comunicazioni ufficiali o conferme definitive.

Firenze, 9 luglio 2026 - Ventiquattro ore dopo siamo ancora lì, ad attendere l'epilogo - in un senso o nell'altro - della trattativa per portare Luca Koleosho alla Fiorentina. La storia ormai la conoscono tutti. Quando l'intesa tra Fiorentina, Burnley e calciatore sembrava ormai a un passo, l'inserimento del Paris Fc ha cambiato gli equilibri, mettendo sul tavolo un'offerta superiore rispetto a quella viola. I francesi sono arrivati intorno ai 15 milioni di euro, mentre la Fiorentina aveva impostato l'operazione sulla base di 10 milioni più 2 di bonus. Dal canto suo, il club viola conserva un elemento fondamentale: il pieno gradimento del giocatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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