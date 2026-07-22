Un francobollo celebrativo dei 100 anni della Fiorentina è stato presentato al centro sportivo Rocco B. L’evento ha visto la partecipazione di un giocatore, che ha espresso gratitudine per il riconoscimento della storia del club. Il calciatore ha ringraziato a nome di tutta la squadra, sottolineando l’orgoglio per questa ricorrenza. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti della società e ha posto l’accento sulla commemorazione del secolo di attività del club.

FIRENZE – “Sono qui a nome di tutta la squadra e volevo ringraziare sicuramente per questo riconoscimento della storia del club”. Lo ha detto l’esterno della Fiorentina Fabiano Parisi nel corso della presentazione del francobollo celebrativo per i 100 anni del club viola che si è svolta al centro sportivo Rocco B.Commisso Viola Park a Bagno a Ripoli. “Sono un ragazzo e ho ancora tanta voglia di migliorare ed ho tante cose da imparare, ma vedere rappresentato su un francobollo celebrativo i colori della maglia che indosso è sicuramente motivo di orgoglio – ha aggiunto Parisi -. Dall’altra parte c’è sicuramente la responsabilità della maglia che indossiamo per Firenze e per la Fiorentina. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina: francobollo per i 100 anni di storia. Parisi: “Motivo di orgoglio, grazie da tutti noi”

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