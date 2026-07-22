Giovedì 23 luglio, a Palmanova, si è svolto un concerto del tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”. Il tour è iniziato a giugno a Genova, città natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Durante lo spettacolo, l’artista ha eseguito brani di entrambi i cantautori italiani. Il progetto si propone di rendere omaggio alle opere di De André e Fossati attraverso interpretazioni dal vivo.

È partito a giugno da Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, il tour “ Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve ”, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia. Un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996, “ Anime Salve ”. Questa nuova tappa nel viaggio... 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - FIORELLA MANNOIA Giovedì 23 luglio a Palmanova

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Fiorella Mannoia in concerto a Palmanova: tributo a De André e Fossati per il trentennale di Anime SalveFiorella Mannoia sarà a Palmanova il 23 luglio 2026, rendendo omaggio a De André e Fossati per il trentennale di Anime Salve. lavocedivenezia.it