Il progetto di legge sul fine vita in Veneto sarà discusso dal Consiglio regionale tra il 27 e il 29 luglio, prima della pausa estiva. La proposta di iniziativa popolare verrà inserita all’ordine del giorno durante la seduta convocata dal presidente del Consiglio. È la prima volta che il testo entra ufficialmente nell’agenda dell’assemblea regionale. La discussione si svolgerà in tre giorni consecutivi.

VENEZIA - Oggi il fine vita in Veneto entrerà ufficialmente nell’agenda del Consiglio regionale. Il progetto di legge di iniziativa popolare sarà iscritto all’ordine del giorno della seduta convocata dal presidente Luca Zaia per il 27, 28 e 29 luglio, l’ultima in calendario prima della pausa estiva. È possibile che in quei tre giorni il tempo d’aula venga fagocitato dal rendiconto 2025 e dall’assestamento 2026-2028, per cui materialmente il dibattito sulla proposta “Liberi subito” potrebbe iniziare a settembre. Tuttavia il dato politico è che il confronto istituzionale può ripartire, tant’è vero che ieri a Palazzo Ferro Fini il comitato... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fine vita, riparte l?iter: «Così il testo del Veneto rispetterà la Consulta»

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