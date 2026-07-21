A un anno dalla morte di Laura Santi, giornalista perugina, consigliera generale dell’associazione Luca Coscioni e simbolo della battaglia per la libertà di scelta nel fine vita, l’Associazione diffonde parte del ultimo videomessaggio, registrato poco prima della sua morte, avvenuta a casa a seguito dell’auto somministrazione di un farmaco letale. La giornalista aveva avuto il via libera dalla sua Asl di riferimento dopo due anni e mezzo dalla sua richiesta per l’accesso al suicidio assistito e un lungo percorso giudiziario. Intanto, domani, in Umbria, dove una legge regionale ancora non c’è, riparte l’iter della proposta di legge regionale di iniziativa popolare “Liberi Subito”, promossa dalla Coscioni e sottoscritta da quasi 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fine vita Riparte l’iter per la legge regionale: "Necessario tutelare i diritti delle persone"

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A un anno dalla morte di Laura Santi riparte in Umbria l'iter per la legge regionale sul fine vita

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