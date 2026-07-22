Filippucci al GFF | Ci dovrebbe essere un’educazione all’uso dei social anche nelle scuole

Notizia in breve

Nicolò Filippucci ha detto che l’educazione all’uso dei social dovrebbe essere introdotta anche nelle scuole. Ha aggiunto che la musica è l’unico strumento che permette di esprimersi liberamente oggi. Dopo la partecipazione a Sanremo e un anno di aspettative, il cantante si è rivolto ai giovani del Giffoni Film Festival, condividendo le sue opinioni senza filtri su musica, social e espressione.