Filippucci al GFF | Ci dovrebbe essere un’educazione all’uso dei social anche nelle scuole
Nicolò Filippucci ha detto che l’educazione all’uso dei social dovrebbe essere introdotta anche nelle scuole. Ha aggiunto che la musica è l’unico strumento che permette di esprimersi liberamente oggi. Dopo la partecipazione a Sanremo e un anno di aspettative, il cantante si è rivolto ai giovani del Giffoni Film Festival, condividendo le sue opinioni senza filtri su musica, social e espressione.
Tempo di lettura: 2 minuti La musica secondo me al giorno d’oggi è l’unico strumento che ti permette di dire quello che vuoi”. Nicolò Filippucci, dopo la consacrazione al festival di Sanremo e un anno ricco di aspettative, si racconta senza filtri ai ragazzi del Giffoni Film Festival, non nascondendo dubbi e speranze. I ragazzi gli chiedono anche del suo rapporto con i social: “Sono un ottimo mezzo per farsi pubblicità e mostrare chi si è, che sia su Instagram o TikTok, tramite cover o la propria musica, ma ti espongono al grande pubblico, possono essere un’arma a doppio taglio: vanno usati con estrema cautela, soprattutto tra i più giovani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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