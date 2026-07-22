Fiesta!Roma Latin Festival | imperdibile evento

Il Fiesta Roma Latin Festival si svolgerà venerdì 24 luglio e vedrà come ospite speciale il cantante della musica urban dominicana. L’artista, noto come il re del dembow, è considerato uno dei protagonisti più energici della scena urbana dominicana. La sua presenza è prevista come momento centrale dell’evento, che si svolge nel corso della serata. La manifestazione si terrà in una location dedicata alla musica latina e urbana, attirando un pubblico interessato a questo genere.

Lirico En La Casa, l’esponente della musica urban dominicana, sarà special guest di venerdì 24 luglio al Fiesta Roma Latin Festival. Il re del dembow, è uno degli artisti più esplosivi della scena urbana dominicana. Ha iniziato come produttore per altre star della scena prima di lanciarsi come artista con il suo progetto. Canzoni di successo come “Marianela” – “El Motorcito” – “Súbete” – “Muevelo” parlano della sua versatilità e gli hanno fatto guadagnare una grande popolarità nella scena urbana latina. Salito alla ribalta sulla scena musicale con il singolo Subete, l’artista ha pubblicato il suo primo album Mr.Brum Brum nel 2017 ed ha collaborato con i più importanti artisti della scena musicale latina. 🔗 Leggi su Funweek.it

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