Fiesta Roma Latin Festival | prossimi appuntamenti

Giovedì 9 luglio, al Fiesta Roma Latin Festival, si esibiranno Charly e Johayron, duo cubano di musica urbana. Lo show si svolgerà sul palco principale del festival. I due artisti stanno ottenendo successo nelle classifiche internazionali e sono tra i protagonisti dell'evento. La performance è prevista per la sera di giovedì. La manifestazione proseguirà con altri appuntamenti nei giorni successivi.

Giovedì 9 Luglio SPECIAL GUESTS CHARLY Y JOHAYRON?Giovedì 9 luglio, il palco di Fiesta Roma Latin Festival ospiterà lo show di Charly & Johayron, il duo cubano di musica urbana che sta conquistando le classifiche internazionali e ridefinendo i canoni del genere. Gli Special Guests sono Carlos de Jesús Coronado Chirino (Charly) e Roberto Johayron Amores Rodríguez (Johayron), il duo che ha debuttato ufficialmente nel 2021 con il singolo «Cohete». Il brano ha guadagnato rapidamente una grandissima popolarità e la sua versione remix, in collaborazione con Payaso por Ley e Lobo Malo, ha definitivamente lanciato i due artisti nell’olimpo delle piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Funweek.it

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