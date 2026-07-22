Il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga si è svolto nel fine settimana del 25 e 26 luglio 2026, con tappe a Cortino, in provincia di Teramo, e a Capodacqua di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La manifestazione ha coinvolto le comunità locali e ha presentato eventi culturali e tradizionali nei due borghi. La visita si è concentrata sulle aree interessate dall’evento durante il fine settimana.

Prosegue il viaggio del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, che nel fine settimana del 25 e 26 luglio 2026 farà tappa a Cortino, in provincia di Teramo, e a Capodacqua di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Due giornate in territori diversi, ma unite da un medesimo filo conduttore: riscoprire la storia e l’identità delle comunità montane attraverso i luoghi, le testimonianze, gli antichi mestieri, la cultura pastorale, il folklore e i momenti di condivisione. Il primo appuntamento è in programma sabato 25 luglio a Cortino con l’iniziativa “I fontanili dei pastori come luoghi di socializzazione”. L’evento assume quest’anno una particolare rilevanza, inserendosi nelle celebrazioni del 2026 – Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori, proclamato dalle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga fa tappa a Cortino e Capodacqua

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Festival dei Borghi Rurali della Laga, 01/06/ 2026 tappa Alvi Frattoli Bibl. Onofrii (prima Parte)

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