Il Festival itinerante della Laga sta proseguendo tra Valle Castellana e l’Alto Tordino. Durante il prossimo fine settimana, si terranno eventi che coinvolgono le comunità locali, con spettacoli e incontri dedicati alle tradizioni delle terre alte. La manifestazione si svolge tra la vallata del Castellano e l’Alto Tordino, portando alla scoperta delle peculiarità di queste zone.

Si svelano le anime delle terre alte nel prossimo weekend del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga dalla Vallata del Castellano all’Alto Tordino. Si comincia sabato 18 luglio Morrice, frazione di Valle Castellana, ospiterà una nuova tappa del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2026, con l’iniziativa “Il poeta è la voce della sua terra. Antonio Tanga e Padre Arbasio Amici, i poeti di Morrice”. Una giornata dedicata alla memoria poetica del territorio, alla riscoperta delle sue figure letterarie e al profondo legame tra parola, paesaggio e comunità locale. L’appuntamento nasce da un attento lavoro di ricerca, raccolta e... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Dalla parola dei poeti al filo di lana, il viaggio del Festival itinerante della Laga prosegue tra Valle Castellana e l’Alto Tordino

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