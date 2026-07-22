Durante la festa per il titolo mondiale della Spagna, l’attaccante della nazionale ha preso il ruolo di DJ, indossando cuffie e maneggiando i piatti. Ha suonato musica davanti a un pubblico di tifosi e compagni di squadra, creando un’atmosfera festosa. La scena si è svolta in un ambiente aperto, con luci colorate e applaudimenti. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle canzoni o sulla durata della performance.

L'attaccante della nazionale spagnola ha messo in mostra le sue doti da dj durante la festa della Spagna per il titolo Mondiale appena conquistato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Festa Spagna: Borja Iglesias si trasforma in DJ Panda

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Borja Iglesias turned DJ during Spains World Cup parade celebrations, keeping the energy high

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Congratulazioni alla Spagna. reddit