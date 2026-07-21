Borja Iglesias dj Lamine Yamal ballerino | che delirio sul bus della Spagna!

Notizia in breve

Durante la celebrazione del secondo titolo mondiale della nazionale spagnola, i giocatori hanno partecipato a una parata sul bus scoperto per le strade di Madrid. Borja Iglesias ha selezionato alcuni brani musicali, mentre Lamine Yamal ha ballato insieme a Nico Williams. La scena ha mostrato i calciatori mentre festeggiavano, con Iglesias che si occupava della musica e Yamal che si muoveva al ritmo. La festa si è svolta senza ulteriori dettagli riguardanti altre attività o interventi.