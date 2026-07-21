Borja Iglesias dj Lamine Yamal ballerino | che delirio sul bus della Spagna!

Da video.gazzetta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la celebrazione del secondo titolo mondiale della nazionale spagnola, i giocatori hanno partecipato a una parata sul bus scoperto per le strade di Madrid. Borja Iglesias ha selezionato alcuni brani musicali, mentre Lamine Yamal ha ballato insieme a Nico Williams. La scena ha mostrato i calciatori mentre festeggiavano, con Iglesias che si occupava della musica e Yamal che si muoveva al ritmo. La festa si è svolta senza ulteriori dettagli riguardanti altre attività o interventi.

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Borja Iglesias sceglie i brani, Lamine Yamal balla con Nico Williams: rivivi la spettacolare parata sul bus scoperto per le strade di Madrid, dove la nazionale spagnola ha festeggiato la conquista del suo secondo titolo mondiale. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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