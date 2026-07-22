Il 1° agosto si terrà la Festa del Centenario del Napoli, con un programma di eventi organizzati da SSC Napoli, Regione Campania e Comune di Napoli. La giornata prevede diverse iniziative aperte al pubblico, con dettagli e modalità di prenotazione disponibili sui canali ufficiali. L’obiettivo è celebrare i cento anni del club attraverso attività e momenti di incontro, coinvolgendo tifosi locali e internazionali. La partecipazione richiede la prenotazione anticipata, secondo le indicazioni fornite dagli organizzatori.

«SSC Napoli, in coorganizzazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli, è lieta di presentare alla città e ai suoi tifosi in tutto il mondo Napoli 100, l’evento centrale delle celebrazioni del Centenario, che avrà luogo il prossimo 1° agosto, data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo, e oltre, di storia azzurra. Una grande manifestazione diffusa in vari spazi della città, gratuita e aperta alla cittadinanza, trasformerà il cuore di Napoli in un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. Un racconto pensato per celebrare il legame unico tra il Club, la città e i suoi tifosi, coinvolgendo cittadini e visitatori provenienti da tutto il mondo». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Festa Centenario Napoli, ecco il programma del 1° agosto: gli eventi e come prenotarsi

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Festa Centenario Napoli CLEMENTINO e non solo al raduno ULTRAS

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