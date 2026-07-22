Il Tribunale delle Imprese di Ancona ha respinto il ricorso della società napoletana contro il marchio «Icons by Icons» della Design Week. La decisione conferma che il marchio può rimanere registrato e utilizzato come previsto. La causa riguardava la validità del marchio e la possibilità di impedirne l’uso da parte di altri. La sentenza definitiva ha stabilito che non ci sono motivi per modificare la registrazione del marchio in questione.

FERMO «Icons by Icons» può restare dov'è. Il Tribunale delle Imprese di Ancona ha respinto il ricorso con cui la società napoletana, titolare del marchio registrato «Icon», chiedeva di bloccare il progetto lanciato da Tod's durante la Milano Design Week 2026, sostenendo che quella denominazione violasse i propri diritti e generasse confusione tra i consumatori. Il divieto L’azienda aveva chiesto un provvedimento d'urgenza: vietare l'utilizzo della dicitura «Icons by Icons», ritirare i prodotti dal commercio, eliminare ogni riferimento dal sito e dai social e fissare una penale di mille euro per ogni futura violazione. Secondo la sua ricostruzione, il termine utilizzato da Tod's riproduceva il cuore del proprio marchio registrato per abbigliamento, calzature e accessori. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fermo, vittoria in tribunale per Tod's: respinto il ricorso sul marchio «Icons by Icons» della Design Week

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Past life: cruel Prince loved half-sister; now she marries the handsome Emperor & topples Prince!

Notizie e thread social correlati

Italian Design Icons, Il Gruppo SemarNel corso della serie Italian Design Icons, viene analizzata la storia di aziende italiane che hanno raggiunto il successo internazionale.

Tribunale per i minorenni dell’Aquila: respinto il ricorso della “famiglia del bosco”Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dalla famiglia del bosco, confermando la separazione tra i membri...