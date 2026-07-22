Ferentino Appicca il fuoco a una legnaia per ritorsione ma perde il cellulare sul posto 40enne arrestato dai Carabinieri
Il 20 luglio, un uomo di 40 anni ha acceso un fuoco in una legnaia come forma di ritorsione, ma ha perso il cellulare sul posto. I Carabinieri di Ferentino sono intervenuti e lo hanno arrestato. La polizia ha recuperato il telefono e ha condotto l’uomo in caserma. Non sono stati segnalati feriti o danni di rilievo. La vicenda è al momento sotto indagine.
Cronache Cittadine FERENTINO – Nella serata di ieri, 20 Luglio, i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino, congiuntamente al personale del dipendente L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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