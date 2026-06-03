Armato di pistola nel bar 40enne arrestato dai carabinieri

Nella serata del 2 giugno, i Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Casal di Principe sono intervenuti in un bar dopo una segnalazione alla Centrale Operativa. Hanno trovato un uomo di 40 anni armato di pistola, che è stato immediatamente arrestato. L'intervento ha impedito che si verificassero conseguenze più gravi. La pistola è stata sequestrata e l’uomo portato in caserma per le procedure di rito.

Un intervento rapido e coordinato dei Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe ha consentito di evitare possibili conseguenze ben più gravi nella serata di ieri, 2 giugno, quando una segnalazione giunta alla Centrale Operativa ha indicato la presenza di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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