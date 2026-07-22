Decine di fenicotteri sono stati recuperati e successivamente liberati dopo aver vagato spaesati per le strade di Marina Romea e Marina di Ravenna. Gli esemplari si trovavano in difficoltà a causa delle forti raffiche di vento e delle precipitazioni che hanno colpito la zona lunedì mattina. Le autorità hanno intervenuto per soccorrere gli uccelli e garantire il loro ritorno in natura. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali danni o ulteriori interventi.

Decine di fenicotteri in difficoltà hanno vagato spaesati per le strade di Marina Romea e Marina di Ravenna dopo gli eventi meteorologici dopo le forti raffiche di vento e precipitazioni di lunedì mattina. E sono stati recuperati dai carabinieri forestali che hanno ricevuto tantissime segnalazioni da parte dei cittadini. In risposta alle richieste di intervento, i militari del gruppo carabinieri forestale di Ravenna e del reparto carabinieri biodiversità di Punta Marina sono accorsi in ausilio dei volontari della Lipu – Lega Italiana Protezione Uccelli, supportando numerose operazioni di recupero degli animali. I fenicotteri recuperati sono stati sottoposti a una prima valutazione delle condizioni sanitarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fenicotteri in difficoltà: "Recuperati e poi liberati"

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