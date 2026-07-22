femminicidi sostegno ai figli soli consegnate dieci borse di studio

Trasformare il dolore in futuro. Tendere la mano alla vita che resta, alimentando i sogni. Un impegno che è diventato realtà: l’associazione Olga – Educare contro ogni forma di violenza, fondata ad aprile di due anni fa, ha consegnato a Milano le prime 10 borse di studio del Fondo nazionale per il diritto allo studio “Il Sogno di Olga”, progetto creato per sostenere giovani orfani di femminicidio. Grazie alla generosità di cittadini, aziende e sostenitori sono stati raccolti 50mila euro destinati a finanziare il primo programma di sostegno allo studio promosso dall’associazione di cui Giuseppe Delmonte è presidente. L’uomo, oggi quarantanovenne, è rimasto orfano il 26 luglio del 1997, quando sua madre Olga fu uccisa per strada a colpi d’ascia dall’ex marito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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