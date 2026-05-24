il concorso promosso da sole consegnate otto borse di studio

Otto borse di studio sono state consegnate durante un evento a Monza, alla presenza del prefetto. Le borse fanno parte di un concorso sulla legalità e il disagio giovanile, riservato a giovani under 25 e promosso dall’associazione So. Le premiazioni si sono svolte in un momento ufficiale, con la partecipazione di autorità locali. Il concorso ha coinvolto giovani che hanno presentato lavori legati a temi di attualità sociale e giovanile.

Sono state assegnate, alla presenza del prefetto di Monza, Enrico Roccatagliata, otto borse di studio legate al concorso sulla legalità e il disagio giovanile riservato agli under 25, promosso dall’associazione So.Le con il patrocinio del Comune di Muggiò. Nell’ambito della propria mission di promuovere la cultura della legalità nei ragazzi e contrastare fenomeni di devianza e di disagio giovanile, all’associazione sono pervenuti 25 progetti, di cui 13 sulla legalità e 12 sul disagio giovanile. Il premio, rivolto a ragazzi studenti o lavoratori di età compresa tra i 16 e i 25 anni, consiste in borse di studio del valore di duecento euro ciascuna ed è finalizzato a premiare e supportare progetti creativi, a valenza culturale, legati in particolare al tema della legalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il concorso promosso da So.Le. Consegnate otto borse di studio

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