fdi e potere al popolo insieme in piazza

Un ex vice sindaco ha commentato che la costruzione di un garage comporta la rimozione degli alberi e ha chiesto se ci sia un piano del verde. La presenza di un corteo di Fratelli d’Italia e Potere al Popolo in piazza è stata segnalata, senza ulteriori dettagli sul motivo della manifestazione o sulle posizioni espresse.

"Ma è ovvio che se fai un garage gli alberi vanno via! Ma hai controllato se c’è un piano del verde?". Roberto Mignani, ex vice sindaco di Casalecchio, questa domanda retorica la pone a quanti domani si preparano a presidiare il municipio in via dei Mille, in concomitanza con la delibera del Comune che darà il via libera alla costruzione di una palazzone di sette piani nell’area dell’ex albergo Pedretti, oggi occupata da una grossa buca e tanta vegetazione selvaggia. Variopinto il popolo dei ’presidiatori’. Si va da Marta Evangelisti, capogruppo Fratelli d’Italia in Regione, a Marco Odorici di Potere al Popolo, dagli ecologisti di Legambiente agli ex assessori Pd di Casalecchio che oggi animano la lista Centrosinistra per Casalecchio in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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