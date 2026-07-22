È stata rilasciata una nuova sfida di creazione squadra in FC 26, dedicata a Youri Tielemans, centrocampista con valutazione di 97. La SBC fa parte della promozione Festival del calcio: Stelle estive ed è disponibile nei menu di gioco.

La fase calda delle promozioni estive continua a regalare rinforzi di primissimo piano per la mediana. Nei menu di EA SPORTS FC 26 è stata appena rilasciata la corposa SBC dedicata a Youri Tielemans (97 OVR), inserito nella promo Festival del calcio: Stelle estive. Una carta totale, caratterizzata da un profilo eclettico e da valori che coprono ogni zona del campo. La sfida rimarrà attiva per le prossime due settimane (scadenza a 13 giorni e 23 ore) e richiede il completamento di 7 sfide differenti. Analisi tecnica: versatilità assoluta a 5 stelle. Il centrocampista belga si presenta con statistiche d’élite e un set di ruoli e stili di gioco immensi, perfetti per qualsiasi interpretazione tattica della mediana: Requisiti di sblocco delle 7 sfide. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, SBC Youri Tielemans: centrocampista totale da 97

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