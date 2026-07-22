Fate in modo di restare bambini C’era una volta la favola di Cocteau

Eccoci a una favoletta illustrata che è davvero una sorpresa, una chicca. Nel 1948 Jean Cocteau pubblicò, in un’edizione di 2720 esemplari, Una strana coppia, un’opera molto particolare, in cui le parole figurano accompagnate da vistose e assai speciali illustrazioni dell’autore stesso. E ora possiamo vedere quel particolare lavoro in un libro edito da Adelphi, nella collana “ i cavoli a merenda ”, tradotto da Simona Mambrini. Ma procediamo con ordine. Cocteau era nato nel 1889 a Maisons-Laffitte, piccolo centro dell’Île-de-France, non lontano da Parigi, e visse fino al 1963. Formidabile figura poliedrica, era stato poeta, ma anche narratore, autore teatrale, saggista, drammaturgo, sceneggiatore, disegnatore, librettista, regista e attore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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