"La verità è che mi sto ancora studiando. Non so come sono. E certe volte sono anche stato depistato in questa mia ricerca". La butta sul filosofico Alberto Farina, comico noto in tv per le sue apparizioni in programmi come "Colorado" e "Only Fun", atteso oggi all'Arena Martinitt per il suo spettacolo "Non è colpa mia se so' così". In verità i dubbi dell'attore sono gli stessi per tanti altri: "Sono bravo davvero? Sto facendo la cosa giusta?". E Alberto Farina - uno che ha studiato da attore vero all'Accademia teatrale Ribalte di Enzo Garinei - sul palco prova a spiegarlo. "La mia carriera l'ho costruita qui a Milano, sembrerà strano perché... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Farina: "A far ridere gli altri ho imparato in famiglia"

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