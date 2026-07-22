Famiglia nel bosco Simone Pillon si sbilancia sul ricongiungimento tra genitori e figli | Possiamo sperare

Notizia in breve

Un avvocato della famiglia ha espresso ottimismo sulla possibilità di un ricongiungimento tra genitori e figli nel bosco, affermando che si può sperare in un esito positivo a breve. La dichiarazione è arrivata durante una trasmissione televisiva, mentre il Tribunale è in attesa di una decisione ufficiale. La vicenda coinvolge una famiglia che si trova in una situazione di separazione e di possibile riunificazione. La sentenza del Tribunale è prevista nelle prossime ore.