Famiglia nel bosco Simone Pillon si sbilancia sul ricongiungimento tra genitori e figli | Possiamo sperare
Un avvocato della famiglia ha espresso ottimismo sulla possibilità di un ricongiungimento tra genitori e figli nel bosco, affermando che si può sperare in un esito positivo a breve. La dichiarazione è arrivata durante una trasmissione televisiva, mentre il Tribunale è in attesa di una decisione ufficiale. La vicenda coinvolge una famiglia che si trova in una situazione di separazione e di possibile riunificazione. La sentenza del Tribunale è prevista nelle prossime ore.
Ottimismo sul ricongiungimento a breve della famiglia nel bosco. A ostentarlo è Simone Pillon, avvocato della famiglia, intervenuto in una trasmissione televisiva proprio nelle ore in cui è attesa la decisione del Tribunale. L’avvocato si è detto fiducioso perché negli ultimi mesi sono stati fatti progressi importanti. Inoltre, è stato anche dato il via libera alla costruzione della nuova casa nel rispetto dei criteri di abitabilità stabiliti dalla legislazione in materia. Famiglia nel bosco, le parole dell’avvocato Simone Pillon Pillon: “Resto convinto che la famiglia nel bosco non andava separata” Il nodo dell’educazione scolastica dei... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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