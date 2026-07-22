Un resort è stato aperto sulla costa della Dalmazia, in Croazia, lungo l’Adriatico. Si trova in una zona caratterizzata da baie con acque cristalline, isole visibili all’orizzonte e pinete che arrivano fino al mare. La struttura offre aree dedicate alle famiglie e spazi per il relax, tra mare e natura. La località si estende lungo una delle coste più suggestive della regione.

Sull’altra sponda dell’Adriatico, lungo la costa della Dalmazia, la Croazia regala uno dei suoi scorci più suggestivi: baie dalle acque cristalline, isole che punteggiano l’orizzonte, pinete che arrivano fino al mare. Un territorio dove natura e storia si incontrano continuamente, attraverso antiche città affacciate direttamente sul mare. Zara, tra mura veneziane e il canto del mare. Tra queste c’è Zara, uno dei luoghi più suggestivi della costa dalmata, capace di unire il fascino del passato a un’atmosfera vivace. Circondata dalle mura veneziane costruite nel XVI secolo e riconosciute dal 2017 Patrimonio mondiale dell’Unesco, conserva un centro storico ricco di testimonianze. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Falkensteiner Resort Punta Skala, la Dalmazia da vivere tra mare, natura e momenti per tutta la famiglia

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