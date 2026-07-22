Fakir steso a terra e le frasi sconnesse prima dell' intervento della polizia

Poco prima della sua morte, Abderrahim Fakir si trovava steso a terra con i piedi rivolti verso l’alto su una scalinata in un quartiere della città. Prima dell’intervento delle forze dell’ordine, aveva pronunciato frasi sconnesse. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno immobilizzato, portandolo a terra. La sua posizione e le sue parole sono state registrate prima dell’intervento che ha concluso con la sua morte.

Poco prima che i poliziotti lo buttassero a terra, Abderrahim Fakir era steso a terra coi piedi rivolti verso l’alto su una scalinata, al Pilastro, dove poco dopo avrebbe perso la vita. In questo filmato, il 42enne urla frasi sconnesse, si dimena, sembra chiedere aiuto. A un certo punto nel video si sente chiaramente un cittadino, fuori dal campo visivo, gridare: “Devi stare calmo". Ma lui è agitatissimo, dice: “Lasciami” e altre parole incomprensibili. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il video di Fakir prima dell’intervento della polizia: sdraiato a terra, le frasi sconnesse. Un cittadino: “Devi stare calmo”Prima dell'intervento delle forze dell'ordine, un video mostra Abderrahim Fakir sdraiato a terra con le gambe rivolte verso l'alto su una scalinata...

Morte di Fakir, cosa si vede negli altri video che registrano quel che accade prima e dopo dell'intervento dei poliziotti: «Le testate contro un garage e lo spray spruzzato quando è a terra»In alcuni video registrati prima e dopo l'intervento delle forze dell'ordine, si vede un uomo sdraiato a terra senza scarpe, con pantaloni scuri e...

Temi più discussi: Caso Fakir, Meloni: 'Fatto inaccettabile'. Schlein: 'Stato ha fallito'; I poliziotti e il contenimento di Fakir: Spintoni e urla contro un uomo, ecco perché l’abbiamo bloccato; Bologna, il video shock: i poliziotti bloccano a terra un uomo, che muore; Bologna, morte di Fakir: manifestanti lanciano bomba carta contro la polizia. Il pm adotta lo scudo.

Fakir è steso a terra con la faccia contro l'asfalto, bloccato da 2 agenti. Urla per il dolore e chiede aiuto. Dopo pochi minuti l'uomo smette di gridare, i sanitari ruotano il suo corpo, è morto. Accade oggi a Bologna, nel giorni dell'anniversario della mattanza del G x.com

Il video di Fakir prima dell’intervento della polizia: sdraiato a terra, le frasi sconnesse. Un cittadino: Devi stare calmoBologna, il filmato dei momenti precedenti l’intervento degli agenti: il 42enne grida, si dimena steso a testa in giù su una scalinata e sembra chiedere aiuto. Poi la lite ... ilrestodelcarlino.it

I pm indagano sulle manovre. Il presidente del 118: Con l'arrivo di un medico Fakir si sarebbe salvatoI pm chiederanno al Viminale le linee guida sul contenimento a terra dei soggetti esagitati. Il presidente della Società italiana sistema 118: Sbagliata la manovra effettuata, non è mai indicata è pu ... msn.com